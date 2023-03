4.6 ( 10 )

C dans l'air du 30 mars 2023, invités et sommaire















C dans l’air du 30 mars 2023 : le sommaire

⚫ Sonia Backès, secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté, sera l’invitée ce soir de Caroline Roux dans C dans l’air.

Près de deux ans après la promulgation de la « loi séparatisme », la secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté, Sonia Backès, a salué les premiers résultats, montrant qu’ « un verrou psychologique et administratif a sauté ».

La secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté, Sonia Backès, se félicite d’un « réveil républicain » depuis la promulgation en août 2021 de la « loi séparatisme », estimant qu' »un verrou psychologique et administratif a sauté », dans un entretien au Figaro publié jeudi.

Dans le viseur du gouvernement: « les dynamiques très puissantes » de « l’ensemble du spectre de l’islam politique et de l’islam radical », qui « menacent nos principes républicains et notre cohésion sociale », souligne la secrétaire d’État.

Après « plus de 3000 contrôles », « 187 établissements ont été fermés temporairement ou définitivement et huit millions d’euros ont été redressés ou recouvrés »…

La secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté nous détaillera son bilan et les prochains objectifs .

⬛ Eau : la France au régime sec ?

C’était son premier déplacement en région depuis plus de deux mois. Emmanuel Macron s’est rendu ce jeudi à Savines-le-Lac dans les Hautes-Alpes, dans un contexte social très tendu, pour présenter son plan de gestion de l’eau à court et plus long termes face au réchauffement climatique. Le chef de l’Etat qui veut tourner la page des retraites s’est déplacé sous bonne escorte dans ce village des Hautes-Alpes où des dizaines de manifestants l’attendaient. Klaxons, appels à la démission et au retrait de la réforme… Syndicalistes et habitants de la commune ont réservé un accueil tout particulier au convoi du chef de l’Etat qui les a soigneusement évités pour rejoindre le lac de Serre-Ponçon.

A peine arrivé, le président de la République s’est exprimé sur la crise sociale mais reste inflexible. « Il y a une contestation sociale qui existe sur une réforme mais cela ne veut pas dire que tout doit s’arrêter ». Il est « normal » que des manifestants soient présents en marge de ce déplacement. « Il y a des équipes qui sont là, le dialogue se poursuit », a-t-il dit, ajoutant qu’il était là « aujourd’hui pour parler d’un sujet essentiel » concernant « l’eau et la sécheresse ».

Comment partager l’eau quand on en a moins ? Alors que le pays est touché par une sécheresse inédite, que l’Onu et le Giec prédisent une crise imminente de l’accès à l’eau, et que la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a commencé hier à examiner une requête pour « inaction climatique » visant la France, le chef de l’Etat a présenté son plan. Cinquante mesures pour passer l’été et les années à venir visant notamment à recycler davantage les eaux usées. Emmanuel Macron veut passer à 10 % de réutilisation des eaux usées en France d’ici 2030, contre 1 % actuellement. Loin derrière nos voisins européens, et notamment l’Espagne qui en recycle déjà 14 %. Le président veut dans le même temps 10 % d’économies d’eau dans tous les secteurs. Un « plan de sobriété sur l’eau » va être également demandé « à chaque secteur » d’ »ici à l’été » pour faire face à la sécheresse et un outil de mesure similaire à celui de l’énergie, l’écowatt de l’eau, va être mis en place. Le chef de l’Etat a indiqué redouter « des situations de grand stress l’été prochain » dans certaines communes alors que déjà 15 départements sont actuellement en vigilance, alerte ou alerte renforcée sécheresse, en totalité ou partiellement, et que six d’entre eux ont déjà pris des mesures de restriction d’eau. Une situation qui pousse aussi les maires de plusieurs communes notamment dans le Var à interdire la construction de nouvelles piscines et parfois même de stopper net tout nouveau projet d’habitation.

Pour pousser les Français à la sobriété, Emmanuel Macron a aussi dit souhaiter qu’une « tarification progressive » de l’eau, déjà en place dans certaines villes comme à Montpellier, soit « généralisée en France ». En clair : plus vous utilisez de l’eau, plus vous payez.

Le chef de l’Etat a par ailleurs plaidé pour la création d’un « fonds pour l’hydraulique agricole » et l’accélération des projets notamment des bassines : « Il faut certains endroits avec de nouveaux ouvrages et pour cela il faut un cadre clair. Il ne s’agit pas de privatiser l’eau ou permettre à certains de se l’accaparer. La règle, c’est le partage entre les différents usages, agricoles et touristiques », a assuré Emmanuel Macron. Il faudra que les nouvelles retenues « soient conditionnées à des changements de pratique significatives et individualisées avec des économies d’eau et la réduction de l’utilisation des pesticides », a ensuite indiqué le président alors que la bataille contre les mégabassines s’intensifie dans le pays. De violents affrontements entre militants et forces de l’ordre ont eu lieu le week-end dernier à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres lors d’une manifestation contre le projet de construction d’un de ces réservoirs de plusieurs hectares destinés aux agriculteurs.

Alors quel est plan d’Emmanuel Macron pour améliorer la gestion de l’eau en France ? A quoi doit-on s’attendre cet été et les années à venir ? Les évènements de Sainte-Soline sont-ils un avant-goût de nombreux autres conflits à venir ? Comment distribuer et répartir l’eau quand elle se fait plus rare ?





