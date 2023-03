« Comme mon fils » : histoire et casting du téléfilm de TF1 ce soir (20 mars)

5 ( 9 )

« Comme mon fils », c’est le téléfilm porté par Tomer Sisley qui vous attend ce lundi 20 mars 2023 sur TF1. Un téléfilm inspirée d’une histoire vraie, d’après le livre « L’enfant de la cavale » écrit par Jean-Marie Drouet et Ludovic Guittet (Editions Michel Lafon).







A suivre dès 21h10 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le voir en streaming puis en replay.







« Comme mon fils » : l’histoire

Un petit garçon abandonné par sa mère croise le chemin d’un voyou en cavale qui décide de l’emmener avec lui. Entre des braquages de banque, la menace de la police et l’obligation d’être toujours en mouvement, l’homme et l’enfant vont apprendre à s’aimer et être inséparables comme un père et un fils.

Casting

Avec : Tomer Sisley (Victor), Jordan Delassus (Charlie), Lizzie Brocheré (Margaux), Constance Dollé (Claire Marsac), Phénix Brossard (Benjamin Roméro), Rémi Pedevilla (David), Dorcas Coppin (Rose), Anaïs Fabre (Julie), Eric Fardeau (Gendarme 1 – Village 2), Laure El Hefnaoui (Céline), Michaël Troude (Carlos), Laure Rivaud-Pearce (Gérante camping), Salem Kali (Samir), André Ferrer (Chauffeur de camion barrage), Frédéric Achard (Motard Police 1), Thierry Nenez (Vieil homme), Michel Poirot (Flic 1)



VIDÉO « Comme mon fils », la bande-annonce

