Joséphine Ange Gardien du 17 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Joséphine Ange Gardien du 17 juillet 2025 – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Joséphine Ange Gardien du 17 juillet 2025 : l’épisode « Disparition au lycée »

Amel, Maëva et Lou, élèves de terminale dans le prestigieux lycée privé Vendôme, sont convoquées d’urgence par la police. Leur amie Flavie a mystérieusement disparu, et les enquêteurs soupçonnent les trois jeunes filles de dissimuler des informations cruciales. Pourtant, un championnat de relais 4 x 100 mètres les attend dès le lendemain, une course à laquelle elles devaient participer ensemble. Quel secret pèsent-elles en silence ? Joséphine et son stagiaire Ismaël n’ont que 24 heures pour faire la lumière sur cette affaire… à moins qu’Ismaël ne propose une autre piste : remonter le temps, trois jours plus tôt, pour tenter de prévenir le drame.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Omar Meftah (Ismaël), Kamel Belghazi (Le Directeur), Rébecca Benhamour (Flavie), Marion Canneval (Maeva), Line Ancel (Lou), Lina Benzerti (Amel), Delphine Baril (Nadine), Tatiana Silva (Ariane), Emma Besson (Inès), Clare Stenning (Océane), Baptiste Masseline (Tristan), Kjel Bennett (Enzo), Maëlle Metaireau (Clémence), Jean-Marie Lhomme (Le lieutenant), Aleksandra Betanska (L’élève), Adrian Delmer (Will Stockton)



Et à 16h10 l’épisode « Haute couture »

Cécilia, talentueuse créatrice de mode, est à un tournant décisif de sa carrière : elle vise le prestigieux label Haute-Couture, la plus haute distinction du monde de la mode parisienne. Mais un obstacle de taille se dresse sur son chemin : atteinte d’un glaucome, elle risque de perdre la vue si elle ne se fait pas opérer sans délai. Pourtant, Cécilia refuse le traitement. Débordée, obsédée par son objectif, elle place le label au-dessus de sa propre santé. Pour Joséphine, la mission s’annonce délicate : comprendre ce qui pousse Cécilia à se sacrifier ainsi et réussir à lui faire ouvrir les yeux… au sens propre comme au figuré.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Victoria Abril (Cécilia), Julia Dumont (Philippine), Andy Cocq (Dallas), Stéphane Blancafort (Nicolas), Françoise Lépine (Hélène), Dominique Besnehard (Saint-Brice), Capucine Bronkhorst (Stéphanie), Mélanie Peyre (Inès), Cheik Ahmed Thani (Théo), Valentin Riot-Sarcey (Alex), Johann Morio (L’ophtalmo), Jean-Jacques Bathie (L’inspecteur)