Demain Nous Appartient du 17 juillet : Alex et Pierre font une découverte choc ! (résumé + vidéo épisode 1989 en avance)

Demain nous appartient du 17 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1989 de DNA – Alex, Chloé et Pierre continuent de prendre des risques en menant une enquête parallèle dans votre série « Demain nous appartient ». Et ils vont faire une découverte choc !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 17 juillet 2025 – résumé de l’épisode 1989

Alex et Pierre rejoignent Tom dans un parking, malgré l’insistance de Chloé pour les accompagner. Sur place, Pierre révèle qu’il cherche son fils Emmanuel. La tension monte, mais Chloé arrive in extremis et évite une bagarre. Chez elle, Chloé veut prévenir la police, mais Pierre refuse, craignant de perdre Emmanuel à jamais. Pendant ce temps, Marianne rassure Judith au parloir : ses parents mènent l’enquête et font tout pour l’innocenter.

À l’hôpital, Chloé demande à Benny un contact pour acheter de la MDMA marquée d’un serpent. Grâce à un téléphone et une carte anonymes, Alex, Chloé et Pierre préparent un faux achat pour retrouver la trace du dealer — et d’Emmanuel.



Le soir, Alex et Pierre filent un jeune en scooter après un deal. Après un accident évité de justesse, le jeune leur échappe ! Et il se trouve qu’il s’agit de… Manny ! Et si Manny n’était autre qu’Emmanuel, le fils de Pierre ?

Par ailleurs, Manon et Aurore sont vexées que Nordine ait choisi son costume avec l’aide de Raphaëlle, Camille et Maud. Manon lui impose alors de dormir ailleurs, entraînant aussi le départ de William. Ce dernier en profite pour faire la paix avec son gendre. Ils trouvent refuge chez Victoire…

Enfin, Lou et Karim proposent une garde alternée à Nina, que la petite fille accepte avec joie.

VIDÉO Demain nous appartient du 17 juillet – extrait de l’épisode

