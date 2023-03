« Mariés au premier regard » du 20 mars 2023 : lancement de la saison 7 ce soir sur M6

5 ( 9 )

« Mariés au premier regard » du 20 mars 2023 – C’est le jour J ! Ce soir, c’est le lancement de la saison 7 de « Mariés au premier regard » sur M6. Une nouvelle saison pleine de surprises avec 14 participants qui se sont livrés comme jamais.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne







« Mariés au premier regard » du 20 mars 2023, présentation de la saison 7

Chaque année de plus en plus de célibataires expriment leur confiance en la science pour trouver l’amour. Pour la saison 7 de “Mariés au premier regard”, plus de 25 000 personnes ont déposé leur candidature pour se marier au premier regard. Cette saison, les 14 participants sélectionnés se sont livrés comme jamais : nous allons vibrer avec eux, partager leurs sentiments, leurs joies, leurs doutes, mais aussi leurs interrogations.

Plus que jamais, cette nouvelle saison réserve des surprises ! Les experts devront faire face pour la première fois à des demandes exceptionnelles de la part des participants et de leurs familles ce qui donnera lieu à des séquences inédites dans le programme. Et pour un couple, rattrapé par la réalité de la vie, l’expérience ne va pas se passer comme prévu. Alors sur 7 couples formés, combien se diront oui le grand jour ?



Mariés au premier regard saison 7, un nouvel expert

Cette année, Estelle Dossin, psychologue clinicienne, accueille à ses côtés Gilbert Bou Jaoudé, médecin-sexologue et thérapeute de couples de renom.

GILBERT BOU JAOUDÉ est médecin-sexologue et auteur de nombreux ouvrages et articles scientifiques. Reconnu par ses pairs, il fonde en 2000, l’Association pour le Développement de l’Information et de la Recherche sur la Sexualité (ADIRS).

Dans ce cadre, il coordonne une équipe médicale formée pour répondre aux questions du grand public sur la sexualité et ses problèmes : il s’agit de la première hotline française traitant des questions de sexualité. Aujourd’hui, il exerce son métier dans un cabinet libéral à Lille. Pour cette 7e saison, Gilbert Bou Jaoudé a réalisé plusieurs entretiens en tant que sexologue tout au long de l’expérience. En effet, le désir, la sexualité seront abordés cette année en toute transparence et sans tabou.

ESTELLE DOSSIN est experte dans “Mariés au premier regard” depuis la saison 3. Psychologue clinicienne et psychanalyste, elle est l’auteure de nombreux livres qui se sont vendus à plusieurs milliers d’exemplaires. Son dernier livre “Bas les masques” traite des pervers narcissiques.

Voici de premières images de ce qui vous attend ce soir. Léa n’a connu que des relations destructrices. Malgré tout, elle garde l’espoir de trouver un homme bienveillant avec lequel elle pourra construire un foyer rempli de joie et d’amour.

« Mariés au premier regard » revient ce soir sur M6.

