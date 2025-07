Secret Story estimations : Constance passe devant Mayer, Adrien au plus bas (SONDAGE)

Publicité





Secret Story estimations sondage semaine 5 – Le compte à rebours est lancé pour les cinq nominés de la semaine dans Secret Story 2025 ! Ce jeudi soir, lors du prime diffusé en direct sur TFX, deux candidats quitteront définitivement la Maison des Secrets. Et à quelques heures de l’échéance, notre dernier sondage révèle un nouveau classement… plein de surprises.











Voici les estimations du jeudi matin à 10h55 :

🟢 Ethan : 31,91 %

🟡 Constance : 26,74

🟠 Mayer : 23,51 %

🔴 Pimprenelle : 15,37

🔴 Adrien : 2,40 %

Le favori Ethan reste en tête, mais Constance crée la surprise en passant devant Mayer, qu’elle devance désormais de plus de 3 points. Longtemps considérée comme « discrète », la candidate semble avoir séduit les téléspectateurs dans la dernière ligne droite.



Mayer, en revanche, chute encore et se retrouve désormais dans une position instable. Sa place est en danger même s’il garde une avance importante sur Pimprenelle. Celle-ci continue sa remontée, mais cela pourrait ne pas suffire à la sauver.

Adrien, lui, reste largement décroché, toujours autour de 2 %, et semble condamné à quitter l’aventure ce soir.

⚠️ Rien n’est encore joué ! Les écarts restent faibles, et une forte mobilisation en faveur de l’un ou l’autre des candidats pourrait encore tout bouleverser. Et rappelons que notre sondage n’a qu’un but indicatif.

📺 Le verdict tombera ce soir à partir de 21h10 en direct sur TFX. Préparez-vous à un prime sous haute tension avec deux départs qui pourraient bien rebattre toutes les cartes dans la Maison !

Sondage Secret Story 13 nominations 5 : qui doit rester ?

Rendez-vous ce soir à 19h sur TFX pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos sont à retrouver sur TF1+.