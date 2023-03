Demain nous appartient spoiler : le Docteur Leclerc arrêté (vidéo épisode du 23 mars)

4.7 ( 15 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance de l’épisode du 23 mars 2023 – La police va avoir un sérieux suspect dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Martin et Sara vont venir à l’hôpital pour arrêter… le Docteur Leclerc !

Et pour cause, la police a la preuve qu’il a menacé les Chassagne au téléphone avant le double meurtre… Le nouveau médecin de l’hôpital Saint Clair est-il le tueur en série que tout le monde recherche ?







Publicité











Publicité





L’étau se resserre à Sète. Dans le cadre de l’enquête, la police a de nouveaux éléments. Tout porte à croire que le Docteur Leclerc est un suspect potentiel. Il est conduit au commissariat.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : la mort d’Alma, les résumés jusqu’au 7 avril 2023

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1389 du 23 mars 2023 : Martin arrête le Docteur Leclerc

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 15 Aucune note