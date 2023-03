Les 12 coups de midi du 20 mars : l’étoile mystérieuse bientôt dévoilée !

5 ( 9 )

xLes 12 coups de midi du 20 mars 2023, 7ème victoire de Céline – Céline continue son joli parcours dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Elle a signé une 7ème victoire ce lundi midi et a réalisé un Coup de Maître à 10.000 euros pour la deuxième fois consécutive !

Céline fait grimper sa cagnotte à 18.100 euros de gains en 7 victoires et il ne reste plus que 20 cases sur l’étoile mystérieuse.







Les 12 coups de midi du 20 mars 2023, un avion sur l’étoile mystérieuse

Sur cette étoile mystérieuse, qui devrait être dévoilée entièrement en fin de semaine, l’avion est désormais totalement découvert. Céline a proposé aujourd’hui le nom de Michel Berger mais ce n’est pas lui derrière cette étoile.

Rappel des indices présents : un paysage d’Irlande, une blouse blanche de médecin, un casque médiéval, des livres, un chevalet, une pelle, un avion

Noms déjà proposés pour cette étoile : Adrien Ménielle, Christophe Lambert, Michel Sardou, Kate Middleton, Tomer Sisley, Jean Reno, Michel Berger



Les 12 coups de midi du 20 mars, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, voici la vidéo du replay.

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9