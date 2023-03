Envoyé Spécial du 9 mars : sommaire et reportages de ce soir sur France 2

5 ( 8 )

Envoyé Spécial du 9 mars 2023 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 IVG : le chemin de croix des Italiennes

Cérémonies d’enterrement de fœtus, intimidation des femmes au sein des hôpitaux, soignants anti-IVG maltraitants… En Italie, l’IVG est légale depuis 45 ans pourtant les anti-avortements sèment de nombreux obstacles sur la route de celles qui veulent interrompre une grossesse.

Les mouvements pro-vie s’organisent dans l’espoir de voir un jour ce droit remis en cause, comme aux Etats-Unis. Et ces mouvements ont l’oreille de Georgia Méloni, la nouvelle première ministre. Dans ce pays si proche du nôtre, le droit à l’IVG est-il menacé ? Pourrait-il un jour être aboli ? Nos journalistes ont infiltré ces mouvements qui ne se sont jamais sentis aussi puissants.

Un reportage d’Anaïs Bard, Giona Messina et Gaëlle Pidoux



🔴 Littoral : des villes bientôt englouties

C’est désormais un consensus scientifique : avec le réchauffement climatique et la montée des eaux, la France va considérablement se transformer dans les années qui viennent. « Envoyé spécial » propose une plongée en 2100, à la découverte de pans entiers de notre territoire engloutis. A terme, un million et demi de résidents pourraient être impactés, 800 000 emplois détruits, 50 000 logements littoraux sous les eaux.

Mais doit-on uniquement parler au futur ? Aujourd’hui, il existe déjà des villes où les habitants doivent abandonner leurs maisons, des littoraux où les digues cèdent, où des plages rétrécissent. Sommes-nous condamnés à subir ? Le magazine est allé aux Pays-Bas, à la rencontre de Néerlandais qui ont développé une expertise unique au monde en matière de cohabitation avec la mer.

Un reportage de Nathalie Gros pour Capa presse.

🔴 Sauvetage en direct

En juillet 2021, paniquée, la maman de Ryan, âgé de deux mois, a contacté le centre d’appels d’urgence de Beauvais : son bébé ne respirait plus, il était « tout bleu ». Il s’agissait d’un arrêt cardiaque. Aussitôt, le pompier qu’elle avait au téléphone a dépêché sur place une équipe d’urgence mais en parallèle, il a guidé à distance les gestes de cette maman en détresse et l’a aidée à sauver le nourrisson en indiquant comment lui prodiguer un massage cardiaque.

Un reportage de Clément Le Goff.

🔴 Retraite : grosse colère dans les petites villes

Alors que le projet de loi est débattu au Sénat, le mouvement social d’opposition à la réforme des retraites a entamé une nouvelle étape, mardi 7 mars, avec des manifestations qui ont eu lieu dans plus de 200 villes de l’Hexagone, mais aussi un appel à « mettre la France à l’arrêt ». Une équipe d' »Envoyé spécial » est allée suivre la mobilisation en Bretagne.

Un reportage d’Arnaud Muller.

