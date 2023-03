Get Out : votre film inédit ce soir sur France 2 (12 mars)

5 ( 9 )

« Get Out » c’est le film inédit qui vous attend ce soir, dimanche 12 mars 2023, sur France 2. Un film qui est le fruit de l’imagination du producteur Jason Blum. Un jeune afro américain, lors de sa visite sur le domaine de la famille blanche de sa petite amie, va vite se rendre compte de la sinistre raison cachée derrière cette invitation.







Une pépite à ne pas manquer dès 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV.







« Get Out » : l’histoire

Chris Washington et Rose Armitage forment un couple mixte, urbain et branché. Les deux jeunes gens se rendent à la campagne pour que Rose présente Chris à sa famille. Missy et Dean, les parents, se montrent très charmants, presque un peu trop, tandis que Jeremy, le frère de Rose, anime la fin de leur dîner un peu trop arrosé. La nuit, alors que Chris sort fumer discrètement une cigarette, il croise Missy : celle-ci le soumet à une séance d’hypnose qui s’avère traumatisante.

Casting

Avec : Daniel Kaluuya (Chris Washington), Allison Williams (Rose Armitage), Catherine Keener (Missy Armitage), Bradley Whitford (Dean Armitage)



« Get Out » : la bande-annonce

