The Voice du 11 mars : quels talents se sont qualifiés ? (résumé + replay des 3èmes auditions à l’aveugle)

5 ( 3 )

The Voice du 11 mars 2023, résumé et replay – C’est parti pour la troisième soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2023 de « The Voice, la plus belle voix ». Zazie, Bigflo & Oli, Amel Bent et Vianney continuent la formation de leurs équipes.







Publicité





Hanna, 20 ans, ouvre le bal de cette soirée. Elle chante « Bohemian Rhapsody » de Queen. Tous les coachs se retournent, elle est en larmes ! Et Hanna finit par choisir de rejoindre Bigflo & Oli.

Elise, 22 ans, enchaine. Elle chante « I love you » de Yseult. Elle fait retourner l’ensemble des coachs et reçoit une ovation du public. Elise est très touchée et le choix est difficile, mais elle est choisit Amel Bent.







Publicité





Place à Timothée, 27 ans, qui a eu un très grave accident de voiture il y a trois ans. Il reprend « 24K Magic » de Bruno Mars. Aucun coach ne se retourne, Oli note des problèmes de justesse et Biflo souligne le stress.



Publicité





Nayo, 28 ans, reprend « Break my soul ». Les coachs hésitent… Bigflo & Oli et Amel Bent appuient en même temps. Vianney et Zazie finissent par les rejoindre, elle a donc les 4 coachs ! Vianney utilise le super block contre Zazie ! Nayo hésite mais elle choisit Amel !

Charles, 35 ans, a un fils malade. Le petit Lucien est atteint d’une maladie rare, il est sourd et malvoyant. Il chante « Fais-moi une place » de Julien Clerc. Sa femme est à côté pour la traduire en langage des signes pour leur fils. Aucun coach ne se retourne ! Ils sont très émus en écoutant leur histoire. Amel ne l’a pas reconnu mais Charles a fait la Nouvelle Star avec lui !

Lummen Nae, 27 ans, participe à The Voice pour la seconde fois. Personne ne s’était retourné il y a deux ans et il a beaucoup travaillé depuis. Il reprend « Crazy » de Gnarls Barkley. Amel se retourne la première, suivie de Bigflo & Oli et Vianney. Zazie les rejoint, il a donc les 4 coachs retournés ! Il reçoit une ovation. Il hésite mais choisit Vianney !

La prod annonce aux coachs qu’ils ont un super block chacun supplémentaire.

Place à un artiste surprenant, que l’on écoute à l’aveugle comme les coachs. Urya reprend un chant mongol, c’est déroutant. Aucun coach ne se retourne.

On continue avec Supernova, 22 ans. Elle reprend « The man who sold the world » de David Bowie. Sur la toute fin, Amel et Bigflo & Oli se retournent, suivis in-extremis de Vianney et Zazie. Supernova choisit Zazie !

Maurice, 76 ans, chante « Je m’voyais déjà » de Charles Aznavour. Aucun coach ne se retourne.

Place à Bey, 21 ans, qui chante « Je veux » de Zaz. Bigflo & Oli sont les seuls à se retourner, il rejoint donc leur équipe.

Tayane, amie de Bey, reprend « J’étais là » de Zazie. Amel se retourne la première, Bigflo & Oli suivent. Au tout dernier moment Zazie se retourne ! Tous les coachs sont debout ! Amel bloque Zazie, au grand désespoir de Tayane. Elle avoue qu’elle aurait choisi Zazie, elle finit par rejoindre Amel qui est désolée pour le block.

La soirée se poursuit avec Loopstick, 31 ans. Il chante « J’arrive » de Ben Mazué. Personne ne se retourne !

Nicoline, 23 ans, chante « Come back home » de Sofia Carson. Bigflo & Oli se retournent très vite, Zazie suit. Nicoline choisit de rejoindre Bigflo & Oli.

The Voice du 11 mars 2023, le replay

Cette troisième soirée de la saison 2023 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 3ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 18 mars 2023 pour l’épisode 4 !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note