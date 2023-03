Ici tout commence du 15 mars : Teyssier viré ? (résumé + vidéo épisode 621)

4.4 ( 7 )

Ici tout commence du 15 mars, résumé et vidéo extrait épisode 621 – Teyssier est dans de sales draps ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En effet, non seulement Rose et Clotilde veulent sa peau, mais maintenant sa tricherie a été révélée à tout l’institut ! Va-t-il être viré ?







Ici tout commence du 15 mars 2023 – résumé de l’épisode 621

Le secret de Théo est dévoilé à tout l’Institut. Teyssier se retrouve dans une posture très délicate et il est convaincu que c’est Vic qui a balancé son secret. Théo décide d’aller la confronter. Pendant ce temps, Solal et Lionel essaient de se remémorer leur soirée. Ils retrouvent la voiture de Myriel mais en sale état…

Dans le bureau d’Antoine, Eliott prend son courage à deux mains. Lionel et Solal ont le fin mot de l’histoire ou presque.



