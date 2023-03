Ici tout commence du 8 mars : Axel manipulé (résumé + vidéo épisode 616)

5 ( 6 )

Ici tout commence du 8 mars, résumé et vidéo extrait épisode 616 – Axel est manipulé par Louis ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Mais il ne se rend compte de rien…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : le départ d’Eliott ! (vidéo épisode du 10 mars)







Publicité





Ici tout commence du 8 mars 2023 – résumé de l’épisode 616

A l’Institut, Axel s’étonne d’autant se rapprocher de la famille Armand et notamment de Louis. Jasmine lui conseille de se méfier, elle craint que Louis le manipule… Mais Axel n’y croit pas. De son côté, Teyssier ne sait plus quoi faire avec Axel. Théo tente de raisonner son père et lui donne des conseils…

Pendant Le festival du goût, Louis sème le désordre entre Axel et Teyssier. De son côté, Eliott appréhende d’annoncer son mariage à son père. Au Double A, la brigade féminine doit faire ses preuves.



Publicité





Ici tout commence du 8 mars 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note