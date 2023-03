Ici tout commence spoiler : Louis prépare-t-il un sale coup contre Axel ? (vidéo épisode du 8 mars)

5 ( 9 )

Ici tout commence spoiler – Axel est le fils d’Auguste Armand dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, il est officiellement intégré à la famille. Rose, Clotilde et même Louis l’accueillent et lui proposent sa part de l’héritage.

Louis propose de sortir le Champagne, c’est presque trop beau pour être vrai ! Clotilde est convaincue qu’il prépare un sale coup…







Clotilde voit-elle le mal partout ? En tout cas, elle trouve très curieux l’attitude plus que sympathique de Louis avec Axel… Elle est convaincue qu’il n’est pas si heureux qui le laisse croire au sujet de l’arrivée d’Axel dans la famille et dans l’héritage d’Auguste. Louis lui assure qu’il n’a rien derrière la tête…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 616 du 8 mars 2023, Axel intégré à la famille Armand



