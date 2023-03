5 ( 8 )

C à vous du 3 mars 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 3 mars 2023 : le sommaire

🔵 📌 Fin de vie, Covid, retraites… Le philosophe André Comte-Sponville, auteur du livre “La clé des champs et autres impromptus”, paru aux

éditions PUF

🔵 📌 Affaire Fourniret : son ex-femme et complice, Monique Olivier, au cœur d’une série documentaire. Michelle Fines et Christophe Astruc présentent “Dans la tête de Monique Olivier”, disponible sur Netflix.

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Chef Cédric Béchade – Relais Chateaux “L’Auberge Basque”

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : une spéciale reporters de guerre avec : Maryse Burgot, Mémona Hintermann, Dorothee Ollieric, ainsi que Léa Bertoncello, compagne du soldat Alain Bertoncello

