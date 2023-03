5 ( 7 )

La Grande Librairie du 22 mars 2023, invités et sommaire







Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Quelle place pour l’écrivain et pour l’intellectuel face au chaos du monde ? Comment prendre la plume ? Comment intervenir, résister, agir ?

La Grande Librairie du 22 mars 2023 : invités et sommaire

📘 Andreï Kourkov est sans conteste, aujourd’hui, l’un des plus grands écrivains ukrainiens. Francophone, l’auteur du « Pingouin » et des « Abeilles grises » (Éditions Liana Levi, Prix Médicis, 2022) est né en Russie et vit à Kiev depuis son enfance. Le 24 février 2022, il assiste, effaré, aux premiers bombardements russes. Dans « Journal d’une invasion » (Éditions Noir sur Blanc), il nous raconte son départ dans l’urgence, son pays et sa culture qui résistera jusqu’au bout, ainsi que l’importance, toujours, de la littérature.

📕 Andreï Makine est né en Sibérie en 1957 et apprend à parler français dès l’âge de 4 ans. À 30 ans, il quitte clandestinement la Russie pour s’installer à Paris, où il demande l’asile politique. Devenu citoyen français en 1995 grâce à son prix Goncourt obtenu pour « Le Testament français », il devient Académicien en 2016. Dans « L’ancien calendrier d’un amour » (Editions Grasset et Fasquelle), il nous nous plonge dans un voyage tumultueux, où l’amour s’immisce dans le bruit et la fureur du XXème siècle russe.

📙 Avec nous également, une autre « Immortelle » : l’Académicienne Dominique Bona, à qui l’on doit notamment de passionnantes biographies consacrées à Clara Malraux ou Romain Gary. Dans « Les Partisans » (Gallimard), elle s’intéresse cette fois-ci au parcours de Joseph Kessel et de son neveu Maurice Druon. À travers leurs destins, une formidable leçon de courage, d’humilité et de combat.

📗 Frédéric Gros est philosophe et professeur à Sciences-Pô. Dans son dernier ouvrage, il esquisse une réponse à une question vertigineuse : « Pourquoi la guerre ? » (Éditions Albin Michel). Refusant le postulat que la guerre serait liée à la nature humaine, il revient sur différents conflits, et s’interroge sur l’ambiguïté des valeurs que la guerre nous lègue, entre héroïsme et barbarie.



