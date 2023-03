5 ( 6 )

La Grande Librairie du 8 mars 2023, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque semaine, Augustin Trapenard vous donne rendez-vous en direct sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». On vous propose dès maintenant de découvrir les invités et le sommaire de ce soir.







Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Et en cette journée des droits de la femme, La Grande Librairie interroge la place des femmes à l’intérieur des livres. La façon dont elles défient les représentations dans lesquelles on les a trop longtemps assignées, élargissent l’espace qui leur est accordé, réinventent les types de personnages qu’elles incarnent depuis des siècles.

La Grande Librairie du 8 mars 2023 : invités et sommaire

📕La question du corps féminin traverse l’œuvre entière de Nancy Huston. La romancière et essayiste s’est très vite démarquée en tant que féministe engagée, notamment par son action au sein du Mouvement de Libération des Femmes. L’occasion de revenir ensemble sur son œuvre et sur son dernier livre, un hommage vibrant à la poétesse et prostituée Grisélidis Réal, « Reine du réel » (Éditions du Nil).

📗Professeure de littérature française aux États-Unis, Jennifer Tamas exhume notre matrimoine dans « Au NON des femmes » (Editions du Seuil). Du « Petit Chaperon rouge » à « Andromaque », en passant par « Les Liaisons dangereuses » et « Bérénice », elle démontre à quel point le regard masculin a enfermé les héroïnes classiques dans un système de représentation.

📙Écrivaine, scénariste et réalisatrice ivoirienne, Marguerite Abouet a créé en 2005 la série « Aya de Yopougon » (Gallimard). Illustrée par Clément Oubrerie, cette saga s’inspire des souvenirs d’enfance de Marguerite Abouet et aborde la question de la place des femmes et de l’égalité des chances en Afrique.

📘Après l’immense succès de ses précédents romans, Melissa Da Costa publie « Les femmes du bout du monde » (Éditions Albin Michel). Dans le sud sauvage de la Nouvelle-Zélande, deux femmes gèrent le camping « Mutunga o te ao », « Le bout du monde » en maori. Une jeune Parisienne débarque dans leur quotidien. Ce nouveau trio va apprendre à se connaitre et à se reconstruire au contact de la nature.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 8 mars 2023 à 21h sur France 5.

