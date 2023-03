Demain nous appartient spoiler : un nouveau médecin débarque (vidéo épisode du 13 mars)

4.5 ( 8 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance de l’épisode du 11 mars 2023 – Après les départs de Samuel et Benjamin, l’équipe de l’hôpital se renouvelle dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ! En effet, dans quelques jours, un nouveau médecin va faire son arrivée à l’hôpital Saint Clair. Et on peut dire qu’il ne laisse pas Victoire et Soizic indifférentes…







Un nouveau médecin, connu de William, fait son arrivée à l’Hôpital Saint-Clair. Il s’appelle Aaron Leclerc et vient de Grenoble. A peine présenté qu’il fait déjà son effet… Victoire et Soizic ne semblent pas indifférentes à son charme !

