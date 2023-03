« Le bonheur des uns » : votre film ce soir sur M6 (21 mars)

5 ( 8 )

Le bonheur des uns au programme TV du mardi 21 mars 2023 – Ce soir M6 diffuse le film inédit « Le bonheur des uns ». Un film réalisé par Daniel Cohen avec Florence Foresti, Vincent Cassel et Bérénice Bejo dans les rôles principaux.







A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur 6PLAY via sa fonction direct.







« Le bonheur des uns » : l’histoire

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le mari macho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes vacheries commencent à fuser. Humain, trop humain ! C’est face au succès que l’on reconnait ses vrais amis… Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?

Avec Vincent CASSEL (Marc), Bérénice BEJO (Léa), Florence FORESTI (Karine), François DAMIENS (Francis), Daniel COHEN (Paul), Owen TANNOU (Enzo)



VIDEO « Le bonheur des uns », la bande-annonce

