« Le village des endormis » : votre téléfilm avec Aurélien Wiik et Lola Dewaere ce soir sur France 3 (21 mars)

5 ( 8 )

« Le village des endormis » au programme TV du 21 mars 2023 – Ce mardi soir à la télé, France 3 diffuse le téléfilm inédit « Le village des endormis », porté par Aurélien Wiik et Lola Dewaere.







Publicité





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





« Le village des endormis » : l’histoire

Tandis qu’un meurtrier, Lucas, s’évade au cours d’un transfert de prison, un étrange phénomène bouleverse soudain la vie d’un village. Des habitants tombent les uns après les autres dans un sommeil prolongé.

C’est dans ce climat de panique et d’angoisse que Martin, capitaine de gendarmerie au bord du divorce, doit retrouver Lucas et enquêter sur une série de crimes. Avec l’aide d’Élise, médecin spécialiste du sommeil venue en renfort à l’hôpital, il va découvrir l’origine de ces mystérieux endormissements, qui n’est pas sans lien avec les meurtres sur lesquels il enquête.

Une affaire sombre et mystérieuse qui révélera de profondes « blessures » infligées à la terre.

Interprètes et personnages

Avec Aurélien Wiik (Martin), Lola Dewaere (Élise), Flore Bonaventura (Camille), Vincent Winterhalter (Cyril), Stéphane Freiss (Damien), François-David Cardonnel (Fresnal), Niels Hamel Brochen (Léo), Julien Crampon (Lucas), Anne Conti (Isabelle).



Publicité





VIDÉO « Le village des endormis » : la bande-annonce

🔍 Un village touché par un étrange phénomène, un meurtrier en cavale… « 𝗟𝗲 𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗲𝗻𝗱𝗼𝗿𝗺𝗶𝘀 » avec @aurelienwiik et @LolaDewaereOff, c'est mardi à 21.10 ! pic.twitter.com/YFwT2ut2Yj — France 3 (@France3tv) March 19, 2023

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note