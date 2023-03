« Koh-Lanta : le Feu Sacré » du 21 mars : l’épreuve des radeaux, qui sera éliminé ce soir ? (épisode 5)

4.6 ( 10 )

« Koh-Lanta : le Feu Sacré », épisode 5 du mardi 21 mars 2023 – Après les éliminations d’Elodie et Tania la semaine dernière, place à l’épisode 5 de « Koh-Lanta : le Feu Sacré ». Et ce soir, c’est la grande régate ! La mythique épreuve des radeaux est de retour, et le feu sacré va rendre la compétition encore plus dantesque.







Rendez-vous dès 21h10 sur TF1







« Koh-Lanta : le Feu Sacré », présentation de l’épisode 5 du 21 mars

Une épreuve mythique de Koh-Lanta est annoncée : les radeaux ! Et elle est toujours autant attendue que redoutée par les naufragés, qui devront rivaliser d’ingéniosité et d’efficacité. Mais attention, rien ne va se passer comme prévu…

Encore une fois le sort réserve bien des surprises aux robinsons. Ajouté aux stratégies et aux bluffs en cascade, cette soirée s’annonce mouvementée pour les aventuriers !

VIDÉO Koh-Lanta bande-annonce de l’épisode 5

