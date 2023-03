Les 12 coups de midi du 11 mars : l’étoile mystérieuse bientôt trouvée ?

5 ( 11 )

Les 12 coups de midi du 11 mars 2023, 4ème victoire d’Elisabeth – Elisabeth a signé une 4ème victoire ce samedi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Aux côtés de Jean-Luc Reichmann, Elisabeth a buté sur deux questions du Coup de Maître et n’a donc remporté que 300 euros à partager.

Sa cagnotte personnelle arrive ainsi à 10.250 euros en quatre victoires.







Les 12 coups de midi du 11 mars 2023, l’étoile mystérieuse trouvée dans 2 semaines

Du côté de l’étoile mystérieuse, toujours pas de nouvel indice et sans Coup de Maître, pas de proposition possible aujourd’hui. Et au vu du nombre de cases restantes, cette étoile devrait être dévoilée dans deux semaines !

Vous voulez savoir qui se cache sur cette étoile ? Plus d’infos à lire ici.

Rappel des indices présents : un paysage d’Irlande, une blouse blanche de médecin

Noms déjà proposés pour cette étoile : Adrien Ménielle, Christophe Lambert, Michel Sardou, Kate Middleton



Les 12 coups de midi du 11 mars, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, voici la vidéo du replay.

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

