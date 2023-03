50mn Inside du 11 mars : sommaire et reportages de ce samedi sur TF1

5 ( 7 )

50mn Inside du 11 mars 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







50mn Inside du 11 mars 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

⭐️ A la Une – Madonna, 40 ans de carrière et bientôt une tournée anniversaire… Pourquoi son retour est-il si attendu ?

🏠 En intimité – Arnaud Ducret nous emmène en vacances, tout schuss et en famille !

Nous l’avons retrouvé sur les pistes de ski, entouré de sa femme, Claire, et de leurs quatre enfants à eux deux. Une parenthèse bienvenue, avant de retrouver la scène dans son spectacle autobiographique « That’s life ».



📸 Le portrait – rencontre avec Tina Arena l’inoubliable chanteuse australienne qui a conquis les Français avec son tube « Aller plus haut »

Australienne, d’origine italienne, parlant parfaitement français, elle est l’une des grandes voix des années 90/2000 et prépare son grand retour. Pour la première fois dans « 50’inside », Tina Arena revient sur son parcours étonnant et son amour pour la musique et la France.

🎬 La Story – Virginie Efira sacrée meilleure actrice à la cérémonie des César ! Quel chemin parcouru depuis ses débuts à la télévision !

Sacrée meilleure actrice à la cérémonie des César 2023, retour sur la folle ascension de la comédienne depuis ses débuts à la télévision comme animatrice ! Ses doutes, ses défis, les étiquettes dont elle a dû se défaire pour convaincre le monde du cinéma et se faire un nom…

50mn Inside du 11 mars 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 Dans le secret des stars de la chirurgie esthétique aux Etats-Unis

📍 Et le document d’Inside, découvrez la Costa Verde le paradis vert du Brésil 🇧🇷

Cette semaine nous partons au Brésil et plus précisément sur la Costa Verde. Une région qui porte bien son nom… tout y est vert ! De la mer à sa forêt tropicale, unique au monde.

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h45 sur TF1.

