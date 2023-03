Les feux de l’amour : les résumés spoilers du 20 au 24 mars 2023

5 ( 1 )

Les feux de l’amour spoilers et résumés en avance du 20 au 24 mars 2023 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Les feux de l’amour » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, vous propose de découvrir dès maintenant un aperçu de ce qui vous attend. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine.







Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le test adn d’Amanda au sujet d’Hillary.







Publicité





Sharon a rendez-vous chez l’oncologue et ses résultats ne sont pas bons… Et Chelsea avoue toute la vérité sur la mort de Montalvo à Chance.

Voici les spoilers des « Feux de l’amour » pour la semaine du 20 au 24 2023

Lundi 20 mars 2023 : Devon n’arrive pas à décider s’il doit donner un échantillon de l’A.D.N. d’Hilary à Amanda, sans le soutien d’Elena. Son hésitation fait regretter à Nate d’avoir proposé à Amanda de faire ce test. Nick tente de rassurer Noah sur la relation qu’entretiennent sa mère et Adam. Chance s’efforce de garder Alyssa loin de la vérité.



Publicité





Mardi 21 mars 2023 : Chelsea et Chance cherchent tous les deux à savoir où se trouve Adam, mais ce dernier se cache dans un motel et demande à Sharon de l’aider à surmonter ses angoisses. Noah profite de l’absence de sa mère pour passer du temps avec Summer. Lola attend impatiemment l’arrivée de Théo, mais celui-ci ne voit pas le temps passer alors qu’il discute avec William. Nikki tente de convaincre Victoria de se laisser tenter par l’une des expériences inédites de Phyllis.

Mercredi 22 mars 2023 : Sharon demande à Rey de ne pas l’accompagner à son rendez-vous chez l’oncologue. Bien que cela l’ennuie, Rey finit par accepter. Lola et Théo se disputent au sujet de leur précédent rendez-vous. Devon annonce à Elena et Nate qu’ils acceptent de leur donner des affaires appartenant à Hilary pour effectuer un test A.D.N. Chance retrouve Adam dans la chambre d’hôtel et lui demande des explications sur sa disparition. Alors qu’ils discutent, Sharon arrive pour sa séance avec Adam, ce qui conduit Chance à penser qu’ils ont une aventure…

Jeudi 23 mars 2023 : Rey tente de réconforter Sharon après l’annonce de ses derniers résultats. Summer et Nicholas se retrouvent au Society pour un dîner en famille, mais Phyllis a une grande nouvelle pour Abby à son arrivée. De retour de convention, Lily souhaite convaincre William de revoir leurs critères d’embauche. Chelsea reçoit la visite d’Alyssa, suivie de près par Chance…

Vendredi 24 mars 2023 : Chelsea avoue toute la vérité sur la mort de Montalvo à Chance. Elle obtient de lui l’adresse du motel où est Adam, mais elle décide de ne pas y aller en sachant qu’il est avec Sharon. Cette dernière demande pardon à Adam et lui avoue que sa colère est due aux résultats de l’opération : sa tumeur s’est propagée. Adam lui offre son soutien et elle s’endort peu après dans la chambre et Adam sort. Mais Chelsea frappe à la porte, pensant parler à Adam. Nicholas essaie de savoir quelle vengeance mûrit Victoria contre son père et Adam, en vain. Nikki a des mots très durs envers Adam, mais Victor défend son fils et s’interroge sur le peu de relations qu’il a eues avec Adam, enfant. Rey fait part à Mariah de ses inquiétudes d’un rapprochement entre Adam et Sharon. Mariah tente de le rassurer.

Les feux de l’amour du 20 mars 2023, les premières minutes en vidéo

Pour les plus impatients, les premières minutes de l’épisode du lundi 20 mars sont disponibles en ligne sur myTF1.

Les feux de l’amour, le casting

Avec : Eric Braeden (Victor Newman), Melody Thomas Scott (Nikki Newman), Joshua Morrow (Nicholas Newman), Sharon Case (Sharon Newman), Tracey E. Bergman (Lauren Fenmore Baldwin), Peter Bergman (Jack Abbott), Lauralee Bell (Christine Blair Williams), Doug Davidson (Paul Williams)

Et pour voir ou revoir vos épisodes des Feux de l’Amour, rendez-vous sur myTF1.

Du lundi au vendredi, retrouvez « Les feux de l’amour » à 11h sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note