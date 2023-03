Capital du 19 mars 2023 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

5 ( 1 )

Capital du 19 mars 2023 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Folie des prix, crédit en hausse : les nouvelles batailles de l’immobilier ».







A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY.







Capital du 19 mars 2023 : sommaire et reportages de ce soir

Maison à vendre : attention les promoteurs sont sur les rangs !

Et si vous pouviez vendre votre maison ou votre terrain jusqu’à 50 % plus cher que le prix du marché ? Non ce n’est pas une arnaque. Il suffit de s’adresser à un promoteur. Face à la crise du logement et à la rareté du foncier, ces professionnels de la construction immobilière sont à l’affut du moindre bout de terrain pour construire un immeuble, quitte à raser votre ancienne maison pour faire place nette. Une bonne affaire pour les quelques heureux propriétaires de ces maisons convoitées. Mais pour les voisins, c’est souvent le début de travaux sur plusieurs années avec des nuisances et le risque de faire perdre de la valeur à leur propre bien. Comment les promoteurs chassent-ils les bonnes affaires ? Pour le vendeur, le jackpot est-il toujours au rendez-vous ? Quelle est la riposte des riverains qui contestent les permis de construire et en tirent parfois de belles indemnités ?

Locataires contre propriétaires : à qui profite le grand bras de fer ?

Vous ne le savez pas mais votre propriétaire vous doit peut-être de l’argent ! Et cela pourrait même se chiffrer en milliers d’euros. À condition d’habiter dans l’une des villes qui ont décidé d’encadrer les loyers, comme Paris, Lyon, Montpellier ou Bordeaux. Au total, vingt-cinq agglomérations françaises ont déjà adopté cette mesure. Rendre le logement accessible au plus grand nombre tout en luttant contre la spéculation immobilière, c’est l’objectif des villes qui veulent à leur tour mettre en place ce dispositif, comme Grenoble, Bayonne et de nombreuses autres. Grâce à cette loi, les propriétaires ne peuvent plus dépasser un certain barème de loyers, défini ville par ville et même quartier par quartier. Si vous avez trop payé, votre propriétaire doit maintenant vous rembourser la différence. Mais comment faire valoir vos droits quand votre logeur fait la sourde oreille ? Et comment sont calculés les montants de ces loyers encadrés ? Sur le terrain, à quoi correspondent-il vraiment ? Côté propriétaires, la mesure a du mal à passer. Acheter pour louer afin de se constituer un petit patrimoine a longtemps été le rêve de beaucoup de Français. Ces loyers revus à la baisse risquent de remettre en cause ce placement. Alors certains ont trouvé la parade pour la contourner. En demandant par exemple des compléments de loyer à leurs locataires. Cette mesure est-elle légale ? Comment certains agents immobiliers peu scrupuleux s’y prennent-ils pour contourner la loi ? Et en cas de contestation, quels sont les recours des locataires ?



Propriétaires contre diagnostiqueurs d’énergie : la grande bataille

Aujourd’hui, pour vendre ou louer un logement, les diagnostics de performance énergétique sont obligatoires. Leurs résultats peuvent faire varier considérablement la valeur de votre bien et aussi la possibilité de le louer. Or, la fiabilité de ces expertises laisse à désirer, avec des erreurs en pagaille : mauvaise superficie, calculs thermiques fantaisistes… Peut-on faire confiance à ces diagnostiqueurs ? Comment travaillent-ils ? Quelles sont les astuces des propriétaires pour obtenir un bon diagnostic ?

Capital du 19 mars 2023, extrait vidéo

Chasse aux bonnes affaires, lutte contre la spéculation immobilière, astuces pour un bon diagnostic énergétique… Cette semaine, #Capital enquête sur les bons plans de l’immobilier ! 📺 Dimanche à 21:10 pic.twitter.com/bOkFERerR0 — M6 (@M6) March 17, 2023

« Folie des prix, crédit en hausse : les nouvelles batailles de l’immobilier », c’est ce soir dans « Capital », présenté par Julien Courbet dès 21h10 sur M6.

