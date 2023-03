« Les siffleurs » : histoire et interprètes de la mini-série de France 2 ce soir (8 mars)

5 ( 9 )

« Les siffleurs » : histoire et interprètes de la mini-série qui débarque ce soir sur France 2. Au programme aujourd’hui, le premier des deux épisodes avec Nadia Farès, Stéphane Monpetit, et Marion Delage.







Publicité





Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 2 ou en replay sur France.TV







Publicité





« Les siffleurs » : présentation

En France, 6 femmes sur 10 ont déjà été agressées verbalement ou sifflées dans la rue par des hommes. Dans la mini-série « Les siffleurs », la jeune Lila décide de prendre en photo ses harceleurs pour les dénoncer publiquement, avant de disparaître. La flic chargée de l’enquête ne peut s’empêcher de penser que l’étudiante a provoqué ses agresseurs, mais son objectivité est bientôt remise en question lorsqu’elle retrouve le charismatique père d’une amie de la victime, son instructeur à l’école de police vingt ans plus tôt.

Dans cette fiction, la génération des femmes qui ne remettait pas en question le fait d’être importunées est confrontée à celle qui revendique le droit de ne pas l’être. De ce choc naissent des interrogations et des débats chez les personnages que nous voulons susciter chez les spectateurs. En effet, cet échange est la condition indispensable pour combattre les violences sexuelles et sexistes, depuis la rue jusqu’aux relations intimes.

« Les siffleurs » : l’histoire

Lila, étudiante ravissante, disparaît brutalement après une soirée entre copines. Elle avait créé @lessiffleurs, un compte sur les réseaux sociaux où elle postait un « selfie » d’elle avec chacun des hommes qui la harcelaient quotidiennement dans la rue.

Chargée de l’enquête, la capitaine Marianne Kacem ne peut s’empêcher de penser que Lila a été inconsciente de se balader en mini-jupe et de provoquer ses harceleurs : il faut vite la retrouver !



Publicité





Interprètes et casting

Avec Nadia Farès (Marianne Kacem) ; Stéphane Monpetit (Laurent Tardi) ; Marion Delage (Solène Maulin) ; Louise Massin (Mélissandre Lenoir) ; Charles Berling (Stéphane Maulin) ; Ludmilla Makowski (Lila Rivière) ; Sophie Breyer (Rebecca) ; Léo Legrand (Pablo) ; Antoine Chappey (Patrick Mastelloto) ; Olivier Loustau (Daniel) ; Robin Migné (Mathieu Wilcox)

Extrait vidéo

On termine avec quelques images…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note