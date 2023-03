The Resident du 8 mars 2023 : vos épisodes ce soir sur TF1

5 ( 9 )

The Resident du 8 mars 2023 – Ce soir et comme chaque mercredi, TF1 continue de diffuser la saison 5 de la série « The Resident ». Au programme aujourd'hui, encore une fois, trois épisodes inédits à la suite !







A suivre dès 21h10 sur TF1







The Resident du 8 mars 2023 : vos deux épisodes de ce soir

Episode 10 saison 5 « Médecine de terrain » : Alors que Conrad est envoyé sur le terrain pour le lancement de l’unité héliportée de Kit, il noue une relation avec un médecin qui participe aussi au programme. Pour la première fois, Devon fait équipe avec Trevor afin de soigner un patient souffrant d’une fièvre dont l’origine est impossible à déterminer. Bell cache un secret à l’ensemble du personnel, mais ses collègues commencent à se douter de quelque chose…

Episode 11 saison 5 « Droit au cœur » : Lorsque la bénéficiaire du cœur de Nic est admise aux urgences à cause d’un rejet de greffe, Conrad se dévoue entièrement à ce nouveau cas. Bell reçoit un diagnostic bouleversant qui le pousse à prendre une décision déchirante. AJ souhaite que sa mère souffrante participe aux essais cliniques menés par Devon, ce qui met ce dernier face à un gros dilemme.



Episode 12 saison 5 « Seule contre tous » : Une enfant perdue est amenée aux urgences, avec des signes de maltraitance. Conrad et Cade tentent de comprendre ce qui lui est arrivé. Lors d’une sortie shopping, Devon et Leela rencontrent une femme qui a du mal à respirer et lorsqu’elle arrive à l’hôpital, Devon fait en sorte qu’elle se sente à l’aise avec le personnel. Pendant ce temps, Bell vise un siège vacant au conseil de l’ordre des médecins et Billie décide qu’il est temps d’affronter son passé.

Avec : Matt Czuchry (Conrad Hawkins), Emily VanCamp (Nicolette Nevin), Manish Dayal (Devon Pravesh), Bruce Greenwood (Randolph Bell)

