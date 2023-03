« Pékin Express : le choix secret » : qui sera éliminé dans l’épisode 5 ? (16 mars 2023)

5 ( 8 )

Pékin Express du 16 mars 2023 – Ce soir et comme chaque jeudi, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous à 21h10 sur M6 pour la diffusion de l’épisode 5 de « Pékin Express : le choix secret ». Alors que Nathalie et Angie ont eu la chance que l’étape ne soit pas éliminatoire la semaine dernière, aujourd’hui elles vont avoir un handicap. Et ce handicap, c’est Etienne, un ancien candidat qui avait quitté Pékin Express sur abandon !







Publicité





A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur 6play durant 7 jours.







Publicité





Pékin Express : le choix secret, résumé de l’épisode 5

Pour cette 5e étape de l’aventure, les équipes vont découvrir un pays peu connu d’Amérique du Sud : le Paraguay ! Pour leur première soirée, le Paraguay va offrir aux candidats des rencontres éclectiques et des moments mémorables !

Et dès le départ de la course, une grande surprise va attendre les binômes avec le retour d’un ancien candidat de la saison 15 de Pékin Express : Étienne, le médecin cannois qui formait, avec Vanessa, le binôme d’inconnus ! S’il s’était fait remarquer par son caractère pas toujours facile, il est de retour dans cette 17e saison avec un rôle taillé sur mesure puisqu’il va être le « handicap » de Nathalie et Angie tout au long de l’étape. Attention, fous rire garanti !

En fin d’étape, la nouvelle règle du choix secret viendra une fois de plus faire le jeu des alliances et déterminera quel binôme devra défendre sa place face au dernier arrivé du classement. Mais qui sera le binôme éliminé ?



Publicité





« Pékin Express : le choix secret », rappel de la présentation de la saison

Pour cette nouvelle route, Stéphane Rotenberg et les concurrents vont commencer par découvrir la Bolivie avec un départ sur les rives du légendaire lac Titicaca, ils découvriront ensuite le désert d’Uyuni, le plus grand désert de sel au monde. Puis, ils traverseront un deuxième pays inédit, le Paraguay, une terre d’aventure et de nature préservée. Pour terminer par le Brésil, des plages de Florianópolis à São Paulo jusqu’à la grande finale à Rio de Janeiro.

Cette saison une nouvelle règle fait son apparition : le choix secret. À la fin de chaque étape le binôme arrivé en dernière position ne sera plus seul à choisir son adversaire pour le “duel final”. L’ensemble des candidats va pouvoir désigner secrètement le binôme qu’ils veulent mettre en difficulté. Une nouvelle règle qui viendra surprendre les candidats et chambouler toute l’aventure.

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici un extrait de l’épisode de ce soir.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note