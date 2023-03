Plus belle la vie du 14 mars : vos épisodes aujourd’hui sur Chérie 25 (résumés)

5 ( 5 )

Plus belle la vie du 14 mars, résumés des épisodes du jour – Depuis hier, votre quotidienne marseillaise « Plus belle la vie » est de retour en rediffusions dès 12h45 sur Chérie 25 !

Quels sont les épisodes diffusés aujourd’hui ? On vous propose dès maintenant de découvrir les résumés des 8 épisodes au programme aujourd’hui.







Plus belle la vie du 14 mars 2023 : résumés des épisodes

Episode 2058, 12h45 : Tandis que Babeth hésite à dénoncer Stéphane, Vincent, lui, se voit offrir une nouvelle chance. Quant à Elise, elle fait du chantage à Valentin. Enfin, Barbara voit une belle opportunité s’offrir à elle…

Episode 2059, 13h20 : Tandis que Vincent se jette à l’eau, Ninon, de son côté, fait appel à son entourage pour démasquer le Vigilant. Quant à Barbara, elle fait une rencontre troublante…

Episode 2060, 13h50 : Djawad subit un véritable parcours du combattant, Ulysse se résigne à devenir mauvais élève. De son côté, Barbara, bouleversée par un souvenir douloureux, s’apprête à renoncer à ses rêves…



Episode 2061, 14h20 : Djawad a le plaisir de rencontrer son nouveau voisin. Quant à Jonas, il constate que son charme continue à agir. De son côté, Amélie affiche une préférence pour les personnes bien en chair…

Episode 2062, 14h50 : Tandis que Vincent ne comprend pas que tout bonheur est éphémère, Charly doit composer avec la maladie imaginaire de son fils. De son coté, Barbara se prépare à un prestigieux concours culinaire…

Episode 2063, 15h20 : Djawad a d’excellentes raisons de stresser. De son côté, Blanche trouvera-t-elle enfin un moyen de susciter l’intérêt de ses élèves ? Quant à Mirta, elle est prête à céder sa place à n’importe qui…

Episode 2064, 15h55 : Alors que Riva place Jeanne face à ses responsabilités, Frémont est prêt à tout pour obtenir son nouveau job. De son côté, Barbara est aux prises avec un mauvais souvenir…

Episode 2065, 16h25 : Vincent se fait clairement manipuler. Cependant, Jonas découvre quelle fille s’intéresse à lui. De son côté, Roland finit par avouer qu’il a un peu triché…

