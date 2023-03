Plus belle la vie du 21 mars : vos épisodes aujourd’hui sur Chérie 25 (résumés)

5 ( 9 )

Plus belle la vie du 21 mars, résumés des épisodes du jour – Ce mardi et comme tous les après-midis, de nouveaux épisodes de votre feuilleton « Plus belle la vie » vous attendent dès 12h45 sur Chérie 25.

Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous propose dès maintenant de découvrir les résumés des 8 épisodes au programme aujourd’hui.







Plus belle la vie du 21 mars 2023 : résumés des épisodes

Episode 2073, 12h45 : Jeanne perd son sang-froid. Cependant, Blanche décide de s’assumer face à ses élèves. De son côté, Benoît bénéficie des avantages liés aux nouvelles technologies…

Episode 2074, 13h20 : Les éléments ne cessent de s’acharner contre Djawad. Jeanne se bat sur tous les fronts. Benoît, quant à lui, décide une bonne fois pour toutes d’en finir avec sa dépendance…

Episode 2075, 13h50 : Djawad a des visions. Samia en a assez de se priver. Quant à Xavier et Johanna, ils savent qu’il est désormais grand temps pour eux de retourner à l’école…



Episode 2076, 14h20 : L’altruisme de Benoît n’est pas tout à fait désintéressé. Frémont, lui, se sent très à l’aise dans son nouveau rôle de coach inflexible…

Episode 2077, 14h50 : A l’hôpital, certains sont prêts à faire des heures supplémentaires pour maîtriser une situation délicate. Chez Rudy et Ninon, un petit grincement produit de grands effets…

Episode 2078, 15h20 : Bien malgré lui, Thomas est instrumentalisé par un couple en profond désaccord. Quant à Frémont, il fait preuve d’une générosité inhabituelle…

Episode 2079, 15h55 : Pour la première fois, Guy parvient à maîtriser son impatience. De son côté, mademoiselle Blain n’arrive pas à éveiller l’intérêt de Blanche, trop préoccupée par un événement littéraire…

Episode 2080, 16h25 : A l’hôpital, la tension monte d’un cran entre Babeth et Jeanne. Valentin se découvre une nouvelle passion qu’il a du mal à partager avec d’autres…

Les épisodes de « Plus belle la vie » sont à voir ou revoir en replay sur le site de Chérie 25

