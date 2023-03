Plus belle la vie : retour des inédits ? Le collectif va rencontrer la ministre de la culture !

4.5 ( 8 )

Plus belle la vie infos PBLV – Le retour des inédits de votre série « Plus belle la vie » est-il toujours d’actualité ? Alors que la série marseillaise a tiré sa révérence en novembre dernier sur France 3, elle est de retour depuis quelques semaines en rediffusion sur Chérie 25. Mais le collectif composé de comédiens et techniciens de PBLV se bat toujours pour faire renaitre la série de ses cendres.







Récemment, Florence Demay, ancienne actrice de « Plus belle la vie » à la tête du collectif PBLV 2.0, a confié être toujours en quête de solutions pour obtenir les droits et elle doit rencontrer la ministre de la culture.







« On n’a pas les droits et on comprend bien pourquoi, il y a des grosses pointures en face de nous. D’un côté, c’est bien, ça nous pousse à être d’autant plus compétitif. Notre but, c’est de faire repartir la série dans les meilleures conditions et pour le plus grand nombre. Chérie 25 devient une nouvelle option et on va s’y intéresser comme à toutes les autres. » a expliqué Florence Demay à Actu.fr

« De notre côté, on a bien avancé au sein même de notre collectif, mais on ne peut rien commencer tant qu’on n’a pas les droits. Notre prochain rendez-vous c’est avec le CNC (Centre National du Cinéma) et ensuite avec madame la Ministre de la Culture. Ensuite, on finalisera notre projet pour présenter à Newen un dossier complet et solide » a-t-elle poursuivi.



Il reste donc un espoir pour les fans de « Plus belle la vie », qui en terme d’audience ne sont pas au rendez-vous pour les rediffusions sur Chérie 25.

