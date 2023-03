Rugby Tournoi des Six Nations : suivre France / Pays de Galles en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 7 )

Rugby – Tournoi des Six Nations suivre France / Pays de Galles en direct, live et streaming. Nouveau match du XV de France ce samedi après-midi sur France 2 dans le cadre du Tournoi des Six Nations. Après leur large victoire en Angleterre le week-end dernier, pour cette cinquième journée, les Bleus reçoivent le Pays de Galles.







Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 15h35 ce samedi 18 mars 2023. Coup d’envoi à 15h45.







Opposé au Pays de Galles dans le cadre de la cinquième et dernière journée du Tournoi des Six Nations 2023 ce samedi après-midi, le XV de France essaiera de mettre la pression à l’Irlande au classement de la compétition.

Toujours en course pour remporter le Tournoi des Six Nations 2023 et conserver ainsi sa couronne, le XV de France doit toutefois disposer du Pays de Galles lors de la dernière journée.

France / Pays de Galles, composition des équipes

Le XV de départ de la France : Ramos – Penaud, Fickou, Danty, Dumortier – (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) – Ollivon, Alldritt, Cros – Taofifenua, Flament – Atonio, Marchand, Baille

Remplaçants : Mauvaka, Wardi, Falatea, Chalureau, Macalou, Lucu, Moefana, Jaminet



Le XV de départ du Pays de Galles : à venir

France / Pays de Galles en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 15h35. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site du Tournoi des Six Nations.

France / Pays de Galles, un match de rugby évènement à suivre dès 15h35 sur France 2.

