50mn Inside du 18 mars : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50mn Inside du 18 mars 2023, sommaire et reportages







A suivre dès 17h50 sur TF1







50mn Inside du 18 mars 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

⭐️ À la Une – Jennifer Aniston

🎶 En coulisses – Héritage Goldman

C’est une tournée événement, qui va ravir les fans de Jean-Jacques Goldman. Les plus grands tubes du chanteur repris sur scène par ceux avec qui il a travaillé pendant des années, dont son fidèle ami Michael Jones. Nous les avons rencontrés et suivis dans la préparation de cette tournée.



📸 Le portrait – Jean-Paul Gaultier

Le charismatique couturier est l’une des personnalités françaises les plus connues au monde et c’est dans son sublime atelier en plein cœur de Paris qu’il nous a accueillis. Vous allez le voir … à 70 ans, Jean-Paul Gaultier fourmille toujours d’idées et de projets.

🎥 La story – Brad Pitt

Son intervention surprise le 24 février dernier sur la scène des César a fait l’effet d’une bombe. Il est l’une des rares stars hollywoodiennes à susciter autant d’admiration que d’excitation. Ses 30 ans de carrière parlent pour lui, son charisme aussi. Mais comment s’est-il battu pour mettre Hollywood à ses pieds ?

50mn Inside du 11 mars 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 Dans le secret d’Hollywood

Cette semaine on vous fait découvrir un avant-goût de tournage à Hollywood. Sport, déguisement, et cinéma dans la capitale mondiale du divertissement !

📍 Le document d’Inside – Le Cap Vert

« 50 mn Inside », à suivre aujourd'hui dès 17h45 sur TF1.

