« Safe » : vos épisodes ce soir sur TF1 (9 mars)

5 ( 1 )

Safe, vos épisodes inédits du jeudi 9 mars 2023 – C’est ce jeudi soir que TF1 termine la rediffusion la série « Safe ». Avec pas moins de 5 épisodes à la suite, il s’agit déjà du final de cette série portée par Michael C. Hall et Audrey Fleurot.







Publicité





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Publicité





« Safe » : vos deux épisodes du 9 mars

Épisode 4 « Jour Quatre 1ère Partie » : La découverte d’un corps bouleverse profondément les habitants du quartier. De son côté, Sophie suit une nouvelle piste concernant Jenny et se retrouve rapidement dans une position extrêmement inconfortable. En effet, plusieurs éléments finissent par la mener jusqu’à son propre domicile. Au même moment, Tom et Pete se mettent en danger pour tenter de retrouver l’adolescente…

Épisode 5 « Jour Quatre 2ème Partie » : Alors que Pete est entre la vie et la mort, Tom fait successivement deux rencontres inattendues qui lui apportent d’incroyables révélations. Malgré l’aveu de Jojo, Sophie et Emma sont persuadées que le meurtrier est toujours en liberté. Un surprenant échange de messages rapproche dangereusement Tom de sa fille, Jenny…



Publicité





Épisode 6 « Jour Cinq » : Alors que la famille Chahal est de nouveau la cible d’une terrible attaque, la maison d’Hélène prend feu. Tom est hors de lui lorsqu’il apprend que Jenny fait désormais figure de suspecte dans les dernières affaires qui ont touché la communauté. Sophie recueille une confession choquante…

Épisode 7 « Jour Six 1ère Partie » : Sophie s’oppose à Tom quand il souhaite interroger un nouveau suspect qui pourrait leur permettre de retrouver Jenny. Au même moment, Emma révèle enfin ses intentions à Pete. Un peu plus tard, Tom et Pete se retrouvent de nouveau à Heaven Lounge où ils se retrouvent confrontés à d’incroyables découvertes…

Épisode 8 « Jour Six 2ème Partie » : Tom et Sophie découvrent enfin les circonstances de la disparition de Jenny et Emma détient la preuve qui va révéler la terrible vérité sur le meurtre de Chris…

Personnages et interprètes

Avec : Michael C. Hall (Tom Delaney), Amy James Kelly (Jenny Delaney), Amanda Abbington (Sophie Mason), Marcia Warren (Pete Mayfield), Audrey Fleurot (Zoé Chahal), Hannah Arterton (Emma Castle), Nigel Lindsay (Jojo Marshall)

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note