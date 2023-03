The Resident du 22 mars 2023 : vos épisodes ce soir sur TF1

5 ( 4 )

The Resident du 22 mars 2023 – Ce soir et comme chaque mercredi, TF1 poursuit la diffusion de la saison 5 de la série « The Resident ». Au programme aujourd'hui, encore une fois, trois épisodes inédits à la suite !







A suivre dès 21h10 sur TF1







The Resident du 22 mars 2023 : vos deux épisodes de ce soir

Episode 16 saison 5 « Le plus beau métier du monde » : Conrad et Le raptor aident un vieil ami dont les problèmes cardiaques révèlent un bien plus gros dysfonctionnement que ce à quoi ils s’attendaient. Pendant ce temps, Devon soigne une femme suicidaire. Il pense qu’elle ferait une bonne candidate pour la stimulation cérébrale profonde. Le docteur Bell confronte le conseil de l’ordre aux dossiers sur lesquels il a enquêté. Quant à Billie, elle retrouve Trevor dans un grand moment d’émotions.

Episode 17 saison 5 « Zones grises » : Conrad soigne un des camarades de Gigi, dont les maux de ventre dissimulent quelque chose de beaucoup plus grave. Devon emmène ses internes dans un centre pour retraités où ils rencontrent un ancien médecin dont l’épouse perd subitement connaissance sous leurs yeux. Leela, dont la sœur est toujours à la recherche d’un donneur, fait d’inquiétantes découvertes au sujet des banques de sperme.



Episode 18 saison 5 « À la vie, à la mort » : Quand Conrad confronte une pharmacienne quant à l’utilisation de son nom sur des ordonnances frauduleuses, la situation devient dangereuse pour tout le monde. Aux urgences c’est le branle-bas de combat. Une course de voitures en ville a fait deux blessés graves. Pendant ce temps, Le raptor doit affronter une douloureuse réalité : l’état de sa mère empire.

Avec : Matt Czuchry (Conrad Hawkins), Emily VanCamp (Nicolette Nevin), Manish Dayal (Devon Pravesh), Bruce Greenwood (Randolph Bell)

