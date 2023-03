Top Chef du 22 mars 2023 : l’épisode 4 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

5 ( 4 )

Top Chef du 22 mars 2023 – Après l’élimination de Gaston la semaine dernière, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre l’épisode 3 de la saison 14 de « Top Chef ». Les candidats de Top Chef vont être plongés dans un nouveau thème de la gastronomie : les plaisirs coupables !







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne







Top Chef du 15 mars 2023, le programme de l’épisode 3

Nous avons tous des plaisirs coupables et les Français ne peuvent y résister. Mais comment les rendre gastronomique ? L’objectif des candidats cette semaine : faire fondre les chefs de plaisir avec des produits que nous aimons tous. Et événement, les candidats seront jugés non seulement par des professionnels de la gastronomie mais vont aussi devoir faire saliver des invités exceptionnels !

Épreuve qualificative

Place à la gourmandise et aux plaisirs coupables ! Pour les juger, François-Régis Gaudry. Et pour l’occasion, il sera accompagné de trois afficionados de la cuisine gourmande sélectionnés par ses soins : Pablo Mira, Nora Hamzawi et JoeyStarr, des gastronomes éclairés aux palais affutés ! La mission des candidats : réinterpréter les plus grands plaisirs coupables des Français pour en faire de véritables plats gastronomiques. À eux de sublimer le cornet de frites, le pain et sa sauce et le fromage fondu !



Épreuve éliminatoire

Selon le chef pâtissier Yann Couvreur, le dessert parfait est celui qui stimule les cinq sens : l’ouïe quand on le coupe, l’odorat, la vue avec le dressage, le touché avec les textures qui le composent et bien sûr le goût ! Les candidats vont donc devoir réaliser un « dessert parfait » selon ses critères et, pour que le chef puisse déguster sans que ses sens soient perturbés par des éléments extérieurs, il va investir un lieu de dégustation inédit : la boîte blanche, une grande pièce capitonnée dans laquelle tous ses sens vont être mis en éveil ! Quel candidat arrivera à réaliser le dessert parfait et qui sera éliminé du concours ?

Rappel de la présentation de la saison 14

Parce que la grande cuisine se renouvelle tous les jours, Top Chef en fait de même dans cette 14e saison, pour encore plus de saveurs. Aujourd’hui, la gastronomie se démocratise et les grands chefs souhaitent la rendre accessible au plus grand nombre.

Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Glenn Viel et Paul Pairet vont ainsi challenger les candidats dans des univers très différents. Cuisine très marquée, personnalité atypique, les 16 candidats de cette nouvelle saison vont vous surprendre !

LES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON

– Une cuisine gastronomique accessible et moderne

– Des épisodes plus courts : l’épreuve de la dernière chance disparait !

– Un nouveau défi pour Hélène Darroze

– De nouvelles épreuves inédites et revisitées

– 16 candidats talentueux à forte personnalité

CHAQUE SEMAINE, UN THÈME CULINAIRE DIFFÉRENT

Les candidats vont devoir se surpasser pour répondre aux challenges des chefs. Toutes les semaines, vous découvrirez une épreuve différente :

– Révolutionner la cuisine de rue dans le plus grand food market d’Europe

– Défier la technique des Meilleurs Ouvriers de France

– Cuisiner des produits ordinaires et les rendre extraordinaires

– Entrer dans la peau d’un chef de palace pendant 24 heures

– Réaliser des illusions culinaires

– Faire un menu gastronomique le plus économique

« Top Chef », c’est ce soir sur M6.

