Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 2 du 8 mars ? (résumé + replay)

5 ( 9 )

Top Chef éliminé du 8 mars 2023 – Quei a été éliminé hier soir à l’issue de l’épisode 2 de la saison 14 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel ont fait leur choix !







Publicité





Et à l’issue de ce 2ème épisode, c’est Danny Khezzar qui a été éliminé.







Publicité





Épreuve qualificative

Pour la première épreuve, les candidats devaient relever un défi lancé par la pâtissière Nina Métayer, l’une des cheffes les plus influentes de sa génération, élue en 2016 et en 2017 Pâtissière de l’année. Elle a eu l’idée d’un challenge aux règles amusantes et particulièrement difficiles : réaliser un plat trompe-l’œil, sucré ou salé, mais attention ce plat doit être parfaitement réaliste puisqu’à la dégustation, il sera présenté au milieu de deux autres vrais objets du même type. A l’issue de cette épreuve, Jean et Hugo se sont distingués et qualifiés directement pour l’épisode 3.

Épreuve éliminatoire

Danny, César, Jacques, et Mathieu, candidats qui ne sont pas qualifiés sur la première épreuve, ont du sauver leur place lors de l’épreuve éliminatoire. Face à eux, Albane, qualifié lors de l’épisode 1 mais sans rejoindre de brigade ! Elle devait réussir à sortir l’un des quatre candidats pour prendre sa place.

Et la grande illusion culinaire continue avec une épreuve inédite dans Top Chef : la transparence culinaire ! Sébastien Tantot, jeune chef étoilé considéré comme l’un des plus prometteurs de sa génération, ne cesse de repousser les limites de la gastronomie : il s’exerce depuis plusieurs années à faire littéralement disparaitre ses plats ! Il propose dans son restaurant un menu entièrement translucide de l’entrée au dessert. Ce qu’il cherche, c’est jouer avec les sens de ses clients afin qu’ils s’interrogent sur ce qu’ils mangent du début à la fin ! Les candidats doivent donc réaliser un plat complètement transparent à partir des ingrédients de leur choix : légumes, viandes, poissons… à eux de trouver des astuces pour rendre leurs assiettes translucides ! Gros enjeu car, à l’issue de cette épreuve, un candidat sera définitivement éliminé du concours.



Publicité





Top Chef du 8 mars : Danny éliminé

Danny a été éliminé à l’issue de cette soirée de Top Chef.

Rendez-vous le mercredi 15 mars à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 3. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note