Un si grand soleil du 10 mars : Mélissa dit tout à Florent (résumé et vidéo épisode 1103 en avance)

5 ( 7 )

Un si grand soleil du 10 mars, spoiler résumé de l’épisode 1103 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre épisode inédit de « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 10 mars 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

James est interrogé au commissariat. Manu et Aya l’interrogent au sujet de Mélissa. Il affirme qu’elle était au courant qu’il y aurait trois hommes. Il assure l’avoir briefée avant le tournage et il dit que la violence est simulée pour la vidéo. Manu lui parle du chantage des 3.000 euros pour retirer la vidéo, il lui demande les noms des trois hommes mais James parle de la close de confidentialité dans le contrat. Il demande à partir, sinon il appelle son avocat. Aya le laisse partir mais lui demande rester à la disposition de la justice.







Tom est avec Emma, elle s’énerve et lui demande d’essayer de ne pas décevoir les gens qui se sont pliés en quatre pour qu’il aille travailler à la ferme. Ils rejoignent Ludo et Noémie, Tom est fermé et ne leur dit même pas bonjour. Il finit par les remercier.



Manu et Aya font le point avec Becker, Aya refuse de classer l’affaire. Manu a repéré un tatouage sur l’un des hommes sur la vidéo, il veut enquêter. Becker finit par accepter.

Dans le tram, Inès souligne le fait que Mélissa a meilleur mine. Elle a un peu dormi et a eu un message d’Enzo. Elle a rendez-vous avec Florent à midi.

A la ferme, Noémie et Ludo vont visiter à Tom. Il se montre réfractaire et regarde son téléphone au lieu d’écouter Noémie. Pendant ce temps là, Akim annonce la bonne nouvelle à Gary.

Mélissa retrouve Florent et lui raconte tout. Elle pleure, Florent a besoin d’infos et elle se force à tout raconter. Florent lui explique que ça va être compliqué mais il la croit et il va l’aider, il va faire en sorte que les responsables soient punis et que la vidéo soit retirée.

Florent raccompagne Mélissa, Claudine la croise et lui demande de quoi il s’agit. Il ne lui cache pas que c’est une affaire gratuite. Florent raconte l’histoire à Claudine, qui semble bouleversée et lui dit qu’il a bien fait de prendre son dossier.

Yann est avec Hugo, il lui confie que tout va bien depuis quelques jours. Il est heureux avec Johanna. Ils vont se balader sur la plage.

Manu visionne d’autres vidéos, il est écoeuré mais n’a rien trouvé de plus. Il en parle à Alex, il lui faut d’autres éléments pour identifier l’homme au tatouage.

Mélissa retrouve Enzo aux Sauvages, il la prend dans ses bras et elle le remercie d’avoir parlé à son père. Elle l’a trouvé génial.

