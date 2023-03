Un si grand soleil du 6 mars : Mélissa à l’hôpital (résumé et vidéo épisode 1099 en avance)

5 ( 8 )

Un si grand soleil du 6 mars, spoiler résumé de l’épisode 1099 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre épisode inédit de « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du lundi 6 mars 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Sabine est avec Johanna aux Sauvages, elle lui demande ce qui s’est passé avec sa mère. Johanna hésite mais finit par lui avouer que Claudine a payé le témoin pour qu’elle l’accuse… Sabine est écoeurée et lui en veut de se comporter comme ça.







Mélissa est à l’hôpital, Claire l’accompagne et Evan la prend en charge. Elle lui explique avoir eu un rapport non protégé et avoir peur d’avoir chopé quelque chose… Evan l’interroge, Mélissa lui explique que c’était une histoire d’un soir. Evan lui explique qu’ils vont lui faire une prise de sang et qu’il y a un délais de six semaines pour être certains qu’elle n’a pas le VIH. Mélissa pleure mais elle ne se confie pas à Claire et Evan.



Mélissa se rend ensuite au 101, son patron lui annonce qu’elle est virée. Inès la rattrape et insiste pour savoir ce qui se passe. Mélissa lui confirme que le shooting photos s’est mal passé, il y avait trois mecs et James a tout filmé.

Au cabinet, Johanna envoie des pics à Claudine en réunion. Elle s’en va, Claudine ne comprend pas. Au commissariat, Cross est avec Hugo et lui parle de Johanna.

Inès essaie de convaincre Mélissa de porter plainte pour viol. Mélissa lui parle du contrat qu’elle a signé et pas lu… Inès insiste, elle veut l’accompagner.

Guilhem vient voir Johanna, il ne comprend pas son attitude. Elle lui parle de Claudine et Guilhem lui dit qu’il s’inquiète pour elle…

Dans le bus, un mec regarde Mélissa avec insistance. Il la suit quand elle descend. Il lui montre la vidéo d’elle en ligne.

Johanna est au commissariat pour défendre un client face à Cross. Elle ne va pas bien et a mal préparé le dossier… Yann la rattrape, il lui dit qu’il ne la reconnait pas et qu’il s’inquiète pour elle. Johanna l’envoie balader, Yann regrette qu’ils aient de si mauvais rapports et lui confie qu’il pense à elle tout le temps.

Claudine est avec Alix, elle se confie encore au sujet de Johanna. Alix lui rappelle ses manigances. Pendant ce temps là, Johanna et Yann sont au lit et contents de s’être retrouvés…

Mélissa va sur internet et découvre la vidéo d’elle… Elle pleure en découvrant les images d’elle.

