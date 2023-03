Un si grand soleil spoilers : un agresseur identifié, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 13 au 17 mars 2023)

5 ( 6 )

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 13 au 17 mars 2023 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.







Publicité





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





La semaine prochaine, l’enquête sur l’agression de Mélissa se poursuit et avance. La jeune femme est réinterrogée au commissariat et donne un détail qui permet à Manu d’identifier l’un des trois hommes. Florent s’inquiète pour Enzo, qui est prêt à enquêter avec Mélissa en parallèle de la police…

De son côté, Alix comprend qu’elle s’est fait duper par Christian, qui va se faire beaucoup d’argent grâce aux fausses toiles de Delfinod qui leur a acheté.

Et à la ferme, les TIG de Tom ne se passent bien. Il prend Ludo en grippe avant de sympathiser avec Rémi… Celui-ci va-t-il réussir à l’apaiser ?

Un si grand soleil spoilers les résumés du 13 au 17 mars 2023

Lundi 13 mars 2023, épisode 1104> : Mélissa est réinterrogée par la police et leur donne un nouvel élément qui permettra peut-être d’identifier un de ses agresseurs. Quant à Tom, ses TIG à la ferme débutent très mal, notamment avec Ludo qu’il prend en grippe…

Mardi 14 mars 2023 : pas de diffusion

Mercredi 15 mars 2023, épisode 1105 : Mélissa réussit à identifier l’un de ses agresseurs, mais celui-ci avouera-t-il malgré la pression des flics ? De son côté, Noémie prend le relai pour s’occuper de Tom, qui sympathise avec Rémi…

Jeudi 16 mars 2023, épisode 1106 : Ludo essaie de repartir sur de bonnes bases avec Tom qui va, lui, au contraire, frôler dangereusement la catastrophe. Parallèlement, l’enquête sur l’agression de Mélissa piétine mais son appel à témoins pourrait bien finir par porter ses fruits.

Vendredi 17 mars 2023, épisode 1107 : Alors que Florent dissuade Mélissa de mener une enquête parallèle qui implique Enzo, Alix apprend que Christian Peyrac va énormément s’enrichir en revendant les toiles qu’il a achetées. Profitant qu’il est de retour à Montpellier, celle-ci compte bien régler ses comptes avec lui.



Publicité





VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 13 au 17 mars 2023

vidéo à venir

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note