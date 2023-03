« Une promesse pour venger ma sœur » : votre téléfilm ce 28 mars sur TF1 (histoire et interprètes)

5 ( 8 )

« Une promesse pour venger ma sœur » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 28 mars 2023 – Ce mardi et comme tous les après-midis, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Une promesse pour venger ma sœur ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Une promesse pour venger ma sœur » : l’histoire

Andrea rejoint l’université de Benhurst où sa propre sœur Gabrielle a été tuée un an plus tôt. Malgré les réticences de sa mère, elle s’inscrit aussi dans la même sororité, menée par la populaire Kelly et dirigée par la bienveillante Rebecca. Mais dès son arrivée, elle reçoit une carte anonyme la mettant en garde contre son entourage et lui assurant que la mort de sa sœur n’était pas un simple accident. Avec son amie Jess, Andrea décide de mener l’enquête pour élucider le meurtre de Gabrielle…

Une promesse pour venger ma sœur, interprètes et personnages

Avec : Lauryn Speights (Andrea Davrow), Monique Straw (Vanessa Davrow), Alexandria DeBerry (Callie Thompson), Ashley Jones (Rebecca Hale)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Au coeur du secret ».

