50mn Inside du 15 avril : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

5 ( 8 )

50mn Inside du 15 avril 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme tous les week-ends, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







Publicité





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







Publicité





50mn Inside du 15 avril 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

💸 À la Une – Quand les stars déshéritent leurs enfants

⛷️ En coulisses – Miss France, son voyage d’intégration

En Coulisses : Le voyage d’intégration Miss France. C’est la tradition chaque année pour Miss France : embarquer quelques jours pour un voyage d’intégration, aux côtés d’anciennes Miss. Au programme : sport, bizutage et franches rigolades entre copines… Cette année, c’est à La Rosière Val que la famille Miss France s’est réunie, une destination toute trouvée pour Indira Ampiot originaire de Guadeloupe, qui n’avait jamais vu la neige !!



Publicité





📸 Le portrait – Rencontre avec Kad Merad et Dany Boon

Depuis le tournage de « Bienvenue chez les chtis », il y a 15 ans, les deux acteurs sont inséparables. Mercredi prochain, ils seront pour la troisième fois réunis à l’écran dans « La vie pour de vrai ». De quoi nous donner envie de les rencontrer ensemble et de nous replonger dans des archives surprenantes de leurs vies comme, par exemple, la première rencontre en 2010 entre Kad Merad et Brad Pitt.

🎶 La story – Tokio Hotel, le retour !

Vous souvenez-vous de ce groupe allemand qui a rendu fous les adolescents du monde entier au début des années 2000 ? Vingt ans plus tard, Tokio Hotel revient avec un nouvel album, une nouvelle tournée européenne dont un concert à l’Olympia le 15 mai et de nouvelles coupes de cheveux ! Nous les avons rencontrés en exclusivité à Los Angeles.

50mn Inside du 15 avril 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 Dans le secret du Cirque Arlette Gruss

📍 Le document d’Inside – La vie de rêve des Français du bout du monde

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h45 sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note