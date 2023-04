Alex Hugo du 4 avril : votre épisode inédit ce soir sur France 3

4.6 ( 10 )

Alex Hugo du 4 avril 2023 – C’est un nouvel inédit de votre série « Alex Hugo » qui vous attend ce soir sur France 3. Au programme, l’épisode intitulé « La dernière piste ».







A suivre dès 21h10 sur France 3 mais aussi en avant-première, puis replay sur France.TV.







Alex Hugo du 4 avril 2023 : l’histoire

La police rurale de Lusagne, fidèle aux traditions d’hospitalité de la montagne, s’apprête à accueillir l’équipe de l’association Totem.

Cette association spécialisée dans la réfection de vieux bâtiments du monde rural, fait appel à des détenus en fin de peine, et a pour mission de les préparer à leur réinsertion.

A l’issue de la première journée, deux membres de l’équipe manquent à l’appel ; très vite, Alex Hugo remonte la piste des fugitifs, et retrouve le corps inanimé de l’un d’entre eux, dans un torrent, le crâne fracassé; le second en revanche, qui venait de purger un lourde peine reste introuvable…

Interprètes et personnages

Avec : Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Lionnel Astier (Angelo Battala), Mikaël Fitoussi (Renart), Fabien Baïardi (Tony Leblanc), Peggy Martineau (Olivia), Cyril Lecomte (Michel Guivarch), Edouard Berchiche (Aurélien Pavard), Mohamed Seddiki (Icham Fékir), Bernard Blancan (Philippe Canté), Olivier Chantreau (Luc Hernandez)



VIDÉO bande-annonce

Pour résoudre ses enquêtes, il ne fait confiance qu'à son instinct ! ⛰🔎 « 𝗔𝗹𝗲𝘅 𝗛𝘂𝗴𝗼 » avec @SamuelLeBihan, c'est mardi à 21.10 ! pic.twitter.com/vfzR4fTjDx — France 3 (@France3tv) April 2, 2023

