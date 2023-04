Retour de Plus belle la vie : les auteurs sont déjà au travail

4.6 ( 10 )

Retour de Plus belle la vie, infos PBLV – Près de cinq mois après le clap de fin du feuilleton quotidien « Plus belle la vie » sur France 3, le collectif composé de comédiens et techniciens de PBLV se bat toujours pour faire renaitre la série de ses cendres.







Florence Demay, ancienne actrice de « Plus belle la vie » et porte-parole du collectif PBLV 2.0, était l’invitée de Philippe Vandel sur Europe 1 lundi, aux côtés de Childéric Muller, ancien animateur télé et producteur.







Tous les deux se sont exprimés au sujet du projet de retour de « Plus belle la vie » et on a notamment appris que les auteurs étaient déjà au travail pour écrire la saison 19 de PBLV !

« Déjà il va falloir justifier le fait que l’on n’est plus la place du Mistral. Évidemment avec ce qui s’est passé à Marseille, les écroulements de maisons, de quartiers, on s’est dit qu’on allait partir là-dessus et justifier le fait qu’on perde un quartier parce qu’il est mis en péril. Et finalement ça a pas mal inspiré les auteurs, qui nous ont sorti des histoires vraiment intéressantes » a expliqué Florence Demay.



Elle a expliqué que « certains auteurs et deux nouveaux » travaillent sur le projet. Reste à la partie la plus compliquée, celle de convaincre Newen, producteur de « Plus belle la vie », de leur céder la licence pour les droits sur la série.

Retour de Plus belle la vie : le collectif s’exprime sur Europe 1

Toute l’interview est disponible en replay sur le site d’Europe 1.

