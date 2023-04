Amazon répond à Blanche Gardin et dénonce « des commentaires faux et inexacts »

5 ( 5 )

Blanche Gardin a déclenché un buzz la semaine dernière en écrivant une lettre ouverte à Jeff Bezos, annonçant refuser de participer au tournage de la nouvelle saison de « LOL : Qui rit sort ! » pour Prime Video. Dans un long post publié sur Facebook, elle s’est attaquée à Amazon et a notamment affirmé que l’entreprise ne paierait pas ses impôts en France. La firme américaine lui a répondu dans un communiqué de presse.







Si Amazon n’a pas commenté au sujet du cachet de « LOL : Qui rit sort ! » – Blanche Gardin affirmant être payée 200.000 euros pour une journée de tournage – la société a répondu au sujet de la partie fiscale des attaques de l’humoriste.







Précisant être « dans le top 100 des entreprises françaises les plus contributives fiscalement », Amazon assure payer des impôts en France : Nous payons notre juste part d’impôts, qui s’est élevée à 1 milliard d’euros en 2021 et nous offrons à nos plus de 20.000 salariés en France un environnement de travail sûr et moderne, avec des salaires compétitifs et d’excellents avantages sociaux ».

Concernant l’écologie et l’accusation de Blanche Gardin d’émission « de 55,8 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an », Amazon assure avoir pris un « engagement ambitieux dans le cadre de la lutte contre le changement climatique avec The Climate Pledge, pour atteindre la neutralité carbone dès 2040 ».



Rappel – Blanche Gardin tacle Jeff Bezos et Amazon

