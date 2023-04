Céline Dion en fauteuil roulant ? La vidéo qui affole ses fans

5 ( 4 )

Céline Dion serait-elle en fauteuil roulant ? Une vidéo visionnée plus de 3 millions de fois sur Facebook montre le chanteuse « paralysée et bloquée sur une chaise roulante » et affole les fans de la chanteuse.







Mais non, ce n’est pas Céline Dion sur cette vidéo ! La méfiance est de mise avec ce genre de vidéos qui deviennent très vite virales, et l’AFP a publié un démenti. Il ne s’agit absolument pas de la chanteuse sur cette vidéo.







Il s’agit en fait d’une vidéo extrait de l’émission de télévision américaine « Good Morning America » avec un reportage consacré à une certaine Kathy Poirier, atteinte d’une sclérose latérale amyotrophique, plus communément appelée maladie de Charcot.

Céline Dion a annoncé en décembre dernier être gravement malade. Elle souffre du syndrome de l’homme raide, « un syndrome rare et progressif qui affecte le système nerveux, en particulier le cerveau et la moelle épinière », selon l’Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux.



