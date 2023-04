Fabienne Carat et Alain (Mariés au premier regard), la rupture confirmée !

4.8 ( 6 )

Entre Fabienne Carat et Alain, c’est fini ! L’actrice de « Plus belle la vie », maman d’une petite fille d’un an et demi, avait retrouvé le bonheur dans les bras d’Alain, ancien participant de l’émission d’M6 « Mariés au premier regard ». Elle partageait de nombreux instants de bonheur avec Alain et sa fille sur les réseaux sociaux depuis un an.







Publicité





Mais ce lundi, après quelques jours de spéculations, c’est Alain qui a confirmé leur rupture !







Publicité





« Je n’ai pas pour habitude de parler de ma vie privée et encore moins de ma vie sentimentale sur les réseaux,mais à la demande générale je vais répondre à votre question, effectivement nous ne sommes plus ensemble après une magnifique relation d’un an » a déclaré Alain sur son compte du réseau social Instagram.

« Je vais en profiter pour te remercier publiquement pour tout ce que tu as fait pour moi, ton amour, ta générosité, ta bienveillance à mon égard. Tu es et resteras une femme exceptionnelle qui ne m’était tout simplement pas destiné, sans rancœur ni amertume MERCI pour tout ces bons moments à vos cotés »



Publicité





Fabienne Carat n’a pas communiqué de son côté. Rappelons que le père de sa fille avait pris la poudre d’escampette pendant sa grossesse. Elle élevait sa fille seule jusqu’à l’arrivée d’Alain dans leur vie.

Alain annonce sa rupture avec Fabienne Carat

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note