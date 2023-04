Annika du 16 avril : vos épisodes ce soir sur France 3

5 ( 8 )

Annika du 16 avril 2023







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Annika, présentation de la série

Le commandant Annika Strandhed, brillante enquêtrice de descendance norvégienne, retourne dans sa ville natale de Glasgow pour diriger la brigade criminelle maritime, où elle est chargée de résoudre les meurtres inexpliqués commis sur les rives écossaises.

Intuitive et instinctive, Annika a un faible pour les références littéraires, historiques et tirées des sagas nordiques. Une passion qui est loin d’être partagée par son équipe, mais qui s’avère très utile quand il s’agit de résoudre les enquêtes.

Alors qu’elle mène de front sa vie professionnelle et sa vie personnelle de mère célibataire, Annika fait des téléspectateurs ses confidents, en partageant face caméra et avec une bonne dose d’ironie ses observations sur le monde.

Annika du 16 avril 2023 : vos épisodes de ce soir

Épisode 4 : L’écrivaine Cara Gibson est retrouvée morte sous un pont à Glasgow. Habituée des plateaux TV, Cara ne mâchait pas ses mots et ses livres ont ruiné quelques carrières. Mais qui de toutes les personnes dont elle a brisé la vie aurait pu aller jusqu’au meurtre ? Et pourquoi a-t-elle récemment tourné le dos à une brillante carrière dans l’édition pour accepter un poste d’enseignante mal rémunérée à l’Université de Glasgow ?



Épisode 5 : Paul Gilbride, un promoteur immobilier qui fêtait son anniversaire de mariage en compagnie de ses amis sur son bateau, est retrouvé mort, flottant dans la Clyde. L’examen du corps révèle qu’il a été torturé avant de mourir. Annika et son unité cherchent alors à savoir ce que la victime pouvait bien avoir à dire pour subir un tel sort…

Épisode 6 : Le corps d’une femme, Viola, est découvert sur les docks. La personne à contacter en cas d’urgence n’est autre qu’Adie, le frère de Michael. Celui-ci est aussitôt écarté de l’enquête qui vise son frère. Mais Annika et le reste de son unité découvrent ensuite qu’une jeune femme qui piège des gens sur des sites de rencontre est impliquée dans l’affaire…

Avec Nicola Walker (Commandant Annika Strandhed), Jamie Sives (Capitaine Michael McAndrews), Katie Leung (Lieutenant Blair Ferguson), Ukewli Roach (Capitaine Tyrone Clarke), Kate Dickie (Commandant divisionnaire Diane Oban), Sylvie Furneau (Morgan Strandhed)

« Annika » continue ce soir à partir de 21h10 sur France 3.









