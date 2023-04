C à vous du 24 avril 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

5 ( 8 )

C à vous du 24 avril 2023, invités et sommaire – Ce lundi soir et pour débuter cette nouvelle semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 24 avril 2023 : le sommaire

🔵 📌 Un an après sa réélection, Emmanuel Macron a répondu à onze lecteurs du Parisien-Aujourd’hui en France. David Doukhan, rédacteur en chef du service politique au Parisien est l’invité de C à vous

🔵 📌 Faut-il autoriser le “contact tactique” pour lutter contre les rodéos urbains ? On en parle avec David Le Bars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale

🔵 🎵 Dans le live : Alexandra Stréliski présente son album “Néo-romance”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Chef Julien Dumas, Relais & Châteaux Saint James Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Aissa Maiga, Andrea Bescond et Vincent Mcaigne pour le film “Quand tu seras grand”, le 26 avril au cinéma

