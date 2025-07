Wimbledon : Sinner / Shelton en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Wimbledon 2025 tennis – Sinner / Shelton en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi sur le gazon londonien. Le tournoi de tennis de Wimbledon se poursuit ce mercredi 9 juillet 2025. Le numéro 1 mondial Yannik Sinner affronte l’américain Ben Shelton.





A suivre cet après-midi à partir de 16h30 sur le Court N°1 en exclusivité sur beIN SPORTS.







Jannik Sinner 🇮🇹 (n°1 mondial) affronte Ben Shelton 🇺🇸 (n°10) aujourd’hui en quart de finale de Wimbledon. Le joueur italien, impressionnant depuis le début de la saison, a inquiété ses fans après une chute au 4ᵉ tour face à Dimitrov et un abandon du Bulgare qui menait 2 sets à zéro. Touché au coude droit, Sinner a passé une IRM et s’est entraîné prudemment mardi, avec une attelle légère et des douleurs persistantes, notamment au service.

En face, Ben Shelton, toujours explosif et imprévisible, vise un premier carré final en Grand Chelem. Doté d’un service foudroyant et d’un jeu offensif, l’Américain espère profiter des soucis physiques de Sinner pour créer la surprise. Même s’il n’a jamais battu l’Italien, il l’a poussé à cinq sets par le passé et croit en ses chances sur gazon.



Sinner / Shelton en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous à partir de 16h30 sur beIN SPORTS.

Sur le site de Wimbledon, suivez le score de la rencontre en live.

Sinner / Shelton, quart de finale du tournoi de tennis de Wimbledon 2025, un match à suivre aujourd’hui sur beIN SPORTS.